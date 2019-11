Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

34-Jähriger in Gera von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagabend die Einsatzkräfte in Gera gerufen und mitgeteilt, dass er gegen 21 Uhr in der Wiesestraße in Gera angegriffen und verletzt worden ist. Den Angaben zufolge wurde er zunächst von zwei Männern angesprochen und dann unter anderem „mit einem Schlagwerkzeug angegriffen“, teilte die Polizei mit. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Männer nicht gefunden werden. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise:

Täter 1 soll etwa 17-19 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er habe einen Strohhut und eine auffällige Halskette getragen.

Täter 2 wird auch als etwa 17-19 Jahre alt eingeschätzt. Er sei etwa 175 cm groß und habe den Angaben zufolge eine schmale Figur und eine längliche Gesichtsform.

Beide Männer sollen vor der Tat mit zwei weiteren, an der Tat unbeteiligten Personen, unterwegs gewesen sein. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

