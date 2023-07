Eine Frau hat in Gera die Polizei gerufen, weil sie von einem Mann belästigt worden ist. (Symbolbild)

37-Jähriger bedroht und belästigt 22-Jährige an Haltestelle in Gera

Gera. Ein stark alkoholisierter Mann hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr eine 22-jährige Frau belästigt. An der Haltestelle in der Wiesestraße / Schenkendorfstraße beleidigte, bedrohte und überschütte der Mann die 22-Jährige mit Bier. Wie die Polizei mitteilte, ist der 37-jährige Täter polizeibekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.