38-Jähriger in Gera ausgeraubt und verletzt

Gera. In Gera wurde ein 38-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls und dabei verletzt. Die Täter wollten auch seinen Hund mit einem Messer verletzen.

Ein 38 Jahre alter Mann wurde Donnerstagabend in Gera Opfer einer räuberischen Erpressung. Wie die Polizei am Freitag informierte, wurde der Mann von zwei unbekannten Männern ca. 20.10/20.15 Uhr bei der Treppe An der Himmelsleiter (zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und Robert-Blum-Straße) angesprochen. Die beiden Täter forderten von ihm die Herausgabe seines Geldbeutels. Der 38-Jährige händigte sein Portemonaie aus.

Als der Hund des Mannes die beiden Räuber angreifen wollte, versuchten sie den Hund mit einem Messer zu verletzten. Dabei wurde auch der 38-Jährige verletzt. Die beiden Männer flüchteten daraufhin in Richtung Tschirchstraße / Plauensche Straße. Trotz Fahndung konnten sie nicht gestellt werden. Der verletzte Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Beschreibung der Täter: männlich, ausländischer Herkunft, dunkel gekleidet (Kapuzenoberteil). Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

