38 Kinder und zwölf Erwachsene aus Kita getestet - Einrichtung geschlossen

Am Montagvormittag wurden durch Mitarbeiter des Greizer Gesundheitsamtes 38 Kinder sowie zwölf Erwachsene aus der Kindertagesstätte in Brahmenau abgestrichen, teilt das Landratsamt auf Anfrager dieser Redaktion mit. Bei den Erwachsenen handelt es sich um Mitarbeiter des Kindergartens. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die restlichen Kinder sind dem Gesundheitsamt nicht als unmittelbare Kontaktpersonen übermittelt und daher auch nicht getestet worden, so die Informationen. Getestet wurde per Rachen-Nasen-Abstrich. Mit Test-Ergebnissen kann frühestens am Dienstag gerechnet werden. Weiterhin teilt das Gesundheitsamt auf Anfrage mit, dass bei ihm keine Rückmeldungen zu den Quarantäne-Anordnungen eingegangen sind. „Denn grundsätzlich gilt: Das Gesundheitsamt schließt keine Einrichtung wegen Corona. Fakt ist natürlich, dass die Anordnung einer Quarantäne für alle Mitarbeiter und Nutzer eines Bereiches einer Schließung gleich kommt“, teilt das Landratsamt zum Prozedere mit. Wenn aber zum Beispiel räumlich und personell klar abzugrenzen sei, wer als Kontaktpersonen zu einer positiv getesteten Person infrage kommt, werde nur ein bestimmter Bereich und nicht die gesamte Einrichtung unter Corona-Quarantäne gestellt.

Mit Bekanntwerden einer positiv getesteten Mitarbeiterin des Kindergartens, die im fraglichen Zeitraum im gesamten Objekt unterwegs war, wurde der Kindergarten vorigen Donnerstag für zwei Wochen geschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: