38 Paare tanzen in Gera Cha-Cha-Cha

Mehr als 1400 Paare in ganz Deutschland haben am Samstag das Wohnzimmer zum Tanzsaal gemacht. Für Ralf Schulze (Foto), den Chef der Geraer Tanzschule, war die Teilnahme mit Partnerin Andrea für den Rekord natürlich Ehrensache.

Freude bei Ralf Schulze, Chef der Geraer Tanzschule Schulze: Der Weltrekord im Cha-Cha-Cha-Tanzen ist geknackt – und Geraer Tänzer haben am Samstag zu diesem Erfolg beigetragen. 38 Paare der Tanzschule verwandelten dafür ihr Wohnzimmer in einen Tanzsaal. Per Videokonferenz tanzten sie drei Minuten lang zusammen Cha-Cha-Cha. Ralf Schulze mit Partnerin Andrea sowie Tanzlehrer Martin mit Azubi Antonia schwebten über das Parkett in jeweils einem Saal der „Walhalla“. Mehr als 1400 Paare beteiligten sich deutschlandweit.