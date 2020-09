400 Euro für den Blindenverband in Gera

Am Montag überreichte der Landtagsabgeordnete Andreas Schubert (Linke) einen Spendenscheck über 400 Euro an Matthias Schiedek, Vorsitzender der Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen. Darüber informiert der Verband in einer Pressemitteilung.

Die Spende stammt von der Alternative 54. Dem Verein gehören Landtagskollegen von Schubert an, die einen Anteil ihrer Diäten spenden. Mit der Übergabe sei die Arbeit des Verbandes in Gera gewürdigt worden, so Matthias Schiedek.