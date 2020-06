Ab Mittwochnachmittag soll der Verkehr auf dem zweiten reparierten Straßenabschnitt in der Kurt-Keicher-Straße wieder freigegeben werden. Mitarbeiter der Kutter HTS GmbH Rositz haben am Dienstag, hier an der Ecke Herderstraße, auf 135 Meter Straßenlänge die neue Deckschicht aufgebracht.

4000 Tonnen Asphalt für Geraer Straßen

Am Mittwochnachmittag soll die Geraer Kurt-Keicher-Straße wieder durchgängig befahrbar sein. Sie gehört zu den acht Straßenabschnitten, die bei den geplanten Oberflächensanierungen 2020 in Ordnung gebracht wird. Insgesamt 470.000 Euro hat das städtische Tiefbauamt für die diesjährige „Asphaltausschreibung“ nutzen können. Mehr als drei Kilometer „Huckelpisten“ und marode Straßenabschnitte sollen dabei wieder eine ebene Straßenoberfläche bekommen, informiert die Geraer Stadtverwaltung.

Am Dienstag schaute sich Geras OB Julian Vonarb (parteilos) den 135 Meter langen Bauabschnitt in der Kurt-Keicher-Straße zwischen Franz-Petrich-Straße und Herderstraße an. „Die Straße war eine echte Belastung für Anwohner und Passanten. Jetzt können wir das in Ordnung bringen. Dafür verbauen wir hier und in den anderen Straßen der Stadt insgesamt rund 4.000 Tonnen Asphalt. Ein Tropfen auf den heißen Stein ist weniger“, erklärte der Oberbürgermeister.

Die insgesamt acht Bauabschnitte im Einzelnen

Am 15. Juni 2020 begannen die Straßenbauarbeiten, die bis zum Oktober andauern sollen. Gebaut wurden bislang zwei Abschnitte in der Kurt-Keicher-Straße. Jener zwischen Franz-Mehring- und Franz-Petrich-Straße und der mit der gerade abgekühlten Asphaltdecke. Danach folgen laut Stadtverwaltung Abschnitte der Steinbeckstraße zwischen Ziegelacker und Bahnübergang, in der Scheubengrobsdorfer Straße zwischen Stadtrodaer Straße und Abzweig Ernsee, in der Straße des Bergmanns auf der rechten Fahrspur zwischen Haus Nummer 36 und Abzweig Laasener Straße. Außerdem bekommen 770 Meter auf der Verbindungsstraßen zwischen den Ortsteilen Steinbrücken und Roben eine neue Deckschicht sowie 665 Meter zwischen Roben und Rusitz und weitere 585 Meter von Rusitz bis zum Anschluss an den Vorspanneberg in Richtung Langenberg.

Während der Baumaßnahmen müssen Straßen teilweise voll gesperrt werden. Die geänderten Verkehrsführungen kündige die Baufirma rechtzeitig an, heißt es.

Günstigeres Ergebnis durch Sammelausschreibung

Die Finanzen für die Sanierungen stammen komplett aus dem städtischen Haushalt. „Dabei gehen wir davon aus, mit der Ausschreibung einen günstigeren Preis erzielt zu haben, als über Einzelausschreibungen. Die Unternehmen können größere Mengen Material günstiger einkaufen. Auch das Umsetzen von großen Geräten innerhalb der Stadt ist günstiger, als wiederholte Transporte über größere Entfernungen“, so Simone Prüfer, die Leiterin des städtischen Tiefbauamtes.

Die Entscheidung für genau diese acht Straßenabschnitte trafen die Fachleute im Tiefbauamt. Sie orientierten sich am Schädigungsgrad der Straßen, der Intensität der Nutzung, an Beschwerden aus der Bevölkerung und Hinweisen der Ortsteilbürgermeister. Außerdem stimmten sie sich mit den Kollegen des Verkehrsamtes ab. „Wir wissen sehr genau, welche Straßen am bedürftigsten sind und wo es der Bevölkerung am meisten drückt. So legen wir in der Abteilung Straßenbau auch im Herbst die Prioritäten für 2021 fest“, sagt Karsten Rothe, Projektverantwortlicher für die Sanierungen der Straßen.

Rositzer Firma bekam den Zuschlag

Die Firma Kutter HTS GmbH aus Rositz ist mit den Bauarbeiten beauftragt. Auf allen Straßen werden zuerst von der Deckschicht vier Zentimeter abgefräst. Auf diese gefräste Oberfläche kommt eine Profilausgleichsschicht, die je nach Straßenverhältnissen zwischen vier und zwölf Zentimeter dick ist. Diese bildet die Auflage für den neuen Asphalt, der vier Zentimeter stark aufgetragen wird.