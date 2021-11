5. Löwennacht muss in Gera verschoben werden

Gera. Entscheidung aufgrund steigender Infektionszahlen und Verschärfung der Eintrittsbestimmungen

Auch in diesem Jahr muss die „Lange Nacht der Wirtschaftslöwen“ ausfallen. Die für den kommenden Sonnabend geplante Veranstaltung soll im Frühjahr 2022 nachgeholt werden. „Die steigende Zahl der Corona-Infektionen in Gera und die kommende Veränderung der Eintrittsbestimmungen von 3-G auf 3-Gplus oder 2-G hat die Firmen und uns veranlasst, die Veranstaltung zu verschieben“, teilt der Veranstalter gestern mit. Eintrittskarten könne diese an den Vorverkaufsstellen zurückgeben.

Die Gesundheit der Besucher, aber auch der Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen, standen bei der Entscheidungsfindung im Vordergrund. Veranstalter wie Teilnehmer bedauern es, auch im Jahr 2021 die beliebte Veranstaltung nicht durchführen zu können. „Wir wollen nun alle Kraft auf eine Veranstaltung im Frühjahr 2022 setzen und bedanken uns ausdrücklich bei den teilnehmenden Firmen für ihr Verständnis und die Unterstützung bei diesem nicht einfachem Schritt“, so der Geschäftsführer der Raatz Marketing GmbH, Mirko Raatz.