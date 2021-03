50.000 Euro und eine Spende zum 50. Kindergarten-Geburtstag

Der Kindergarten „Langenberger Zwerge“ des Trägers Kinderland 2000 wird in das Bundesförderprogramm „Sprach-Kitas“ aufgenommen. Darüber informieren die Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser (SPD) und Volkmar Vogel (CDU) jeweils in Pressemitteilungen.

„Kurz nach dem 50. Geburtstag der Kita ist das eine tolle Entscheidung für die Kinder, aber auch für das Team von Leiterin Heidi Hölzel“, erklärt die SPD-Politikerin Kaiser. Bis Ende 2022 erhalte der Kindergarten in Gera-Langenberg nun insgesamt 50.000 Euro für die Arbeit auf dem Gebiet der Sprachförderung. Vogel ergänzt, dass das Bundesfamilienministerium seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung fördere. Auch die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit den Familien stünden im Fokus und – neu im Jahr 2021 - der Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragen.

„Insgesamt bekommen allein in Ostthüringen rund 50 Kitas eine Förderung aus diesem Bundesprogramm“, schreibt Kaiser. Für die Förderung aller bundesweit ausgewählten Kitas stelle der Bund 2021 und 2022 jeweils rund 188 Millionen Euro zur Verfügung. „Das Programm kommt seit Jahren sehr gut an. Mehr als 90 Prozent der Kitas nutzen deshalb die Möglichkeit zur Fortführung der Förderung“, so Volkmar Vogel.

Zurück zum Kita-Geburtstag: Aus diesem Anlass bekam der Kindergarten vom Vorstand der Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ eine Spende von 555 Euro überreicht. Sie soll ihre Verwendung für kleine Überraschungen für die „Langenberger Zwerge“ finden. Seit vielen Jahren pflege man einen engen Kontakt mit der Kita, unterstütz Feste oder Projekte, teilt die Genossenschaft mit. In der Geschäftsstelle ist derzeit eine Ausstellung der angehenden Abc-Schützen zu sehen. Die Wohnungsgenossenschaft feiere in diesem Jahr auch Jubiläum, wird halb so alt ,wie der Kindergarten, heißt es. red/mh