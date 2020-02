Die einst öffentliche Toilette am Park der Jugend (Foto) in Gera ist seit einigen Jahren geschlossen.

51 Verfahren gegen Wildpinkler in Gera

Wenn die Blase drückt, müssen Touristen und Bürger im Zentrum von Gera entweder höflich in Gaststätten anfragen oder in die Arcaden eilen. Öffentliche Toiletten gibt es in der Innenstadt nicht.

Einigen ist vielleicht der Weg zu weit. Glauben sie sich unbeobachtet, suchen sie sich einfach eine Stelle in der Innenstadt wie Schloßstraße, Sorge, Rudolf-Diener-Straße, Bahnhof oder Heinrichstraße mit der zentralen Umsteigestelle, um sich ihrer Notdurft zu entledigen. Aber die Ordnungshüter haben wache Augen und fassen sich die Übeltäter. Im Bereich des Zentrums wurden im vergangenen Jahr 27 Wildpinkler erwischt. Insgesamt hinterließen 51 Männer 2019 ihre Spuren, auch in Lusan, Zwötzen, Alt-Bieblach und Debschwitz. Fünf Verfahren wurden eingeleitet, weil Leute an öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel am Justizzentrum und am Goethe-Gymnasium am Johannisplatz urinierten. Das kostete sie je 55 Euro Verwarngeld. Im Außenbereich des Kultur- und Kongresszentrum mit dem Balkon musste eine Person 35 Euro löhnen. In der Nähe des Eingangsbereiches war eine Strafe von 45 Euro fällig. Sogar das Polizeidienststellengebäude wurde genutzt. Dafür waren 35 Euro zu zahlen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, handelte es sich hierbei um „Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung aller Tatumstände.“ Erfreulich ist, dass es im vergangenen Jahr 20 Verstöße weniger gab als 2018 und keine Frau ertappt wurde. 2018 wurden 71 Verstöße geahndet. Der Vorschlag der Lokalredaktion Gera vor einigen Wochen, die Toiletten im Rathaus Gästen und Bürgern gegen eine kleine Gebühr zu öffnen, sei immer noch in der Diskussion, hieß es aus der Stadtverwaltung.