5G-Antennen gehen in Gera ans Netz

"5G Standalone" steht auf dem Display eines Handys, welches ein Vodafone-Mitarbeiter am ersten "Standalone"-Standort in Frankfurt zeigt.

Gera. Vodafone sei der erste Anbieter, der mit einem 5G-Kernnetz am Start sei

Vodafone-Techniker haben am 27. April in Gera die ersten fünf 5G-Antennen an das neue 5G Rechenzentrum und das komplett eigenständige 5G-Kernnetz angebunden, heißt es in einer Mitteilung seitens des Unternehmens. Somit seien in Deutschlandweit seit Dienstag, 27. April, rund 1000 Antennen bereit für die schnellste Mobilfunk-Technik. „Als erster Netztreiber legen wir bei 5G die LTE-Stützräder beiseite und starten mit einem 5G Kernnetz – nicht für interne Tests, sondern im Livenetz für unsere Kunden, die in Gera schon in diesem Monat an ersten Orten Echtzeit im Mobilfunk erleben können“, erklärt Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter.

Als erster Anbieter in Europa habe Vodafone 5G Standalone freigeschaltet und mache damit erstmals den Datenaustausch in Echtzeit möglich, so die Unternehmensführung. Die Mobilfunk-Generation 5G funke nun völlig unabhängig von der Vorgänger-Technologie LTE. Bislang wird 5G im Kernnetz Europaweit von der bestehenden LTE-Infrastruktur unterstützt.

Privat- und Industriekunden könnten die 5G-Technik schon in diesem Monat nutzen. Sie profitieren dann von hohen Bandbreiten und den niedrigsten Latenzzeiten, die Europaweit im Mobilfunk möglich sind.

Daten werden in Gera ab sofort mit Verzögerungszeiten von gerade einmal 10 Millisekunden übertragen. Das sei so schnell wie das menschliche Nervensystem.