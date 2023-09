60-Jähriger spricht siebenjähriges Mädchen in Gera auf verdächtige Art und Weise an

Gera. Ein Mann gerät ins Visier der Polizei, nachdem er ein siebenjähriges Mädchen auf verdächtiger Weise in Gera angesprochen hatte. Die schnelle Reaktion der Eltern führte zur Festnahme des Verdächtigen.

Die Geraer Polizei und in der Folge die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen gegen einen 60-jährigen Mann aufgenommen. Dieser sprach am Freitagabend, 22. September, in der Saalfelder Straße ein siebenjähriges Mädchen auf verdächtige Art und Weise an.

Das Kind informierte ihre Erziehungsberechtigten, die wiederrum die Polizei alarmierten. Der 60-Jährige konnte nach den Angaben der Polizei vor Ort angetroffen werden. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand gegenüber den Polizeibeamten, welcher gebrochen wurde. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

