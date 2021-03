62 Neuinfektionen in der Stadt Gera

Gera. Das Infektionsgeschehen in der Stadt Gera bleibt dynamisch. Binnen 24 Stunden wurden 62 Neuinfektionen registriert, informiert der Krisenstab. Es gibt 548 (+11) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 3993 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 3317 (+49) Personen gelten als genesen, 128 Menschen und damit zwei weitere seit dem Vortag sind an oder mit Covid-19 verstorben. Die Inzidenz der Stadt Gera liegt am Dienstag bei 364,03.