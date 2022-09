64-Jähriger fällt in Gera negativ im Hotel auf und schüttet Bier über Polizisten

Die Polizei in Gera hatte es am Wochenende unter anderem mit einem aggressiven 64-Jährigen zu tun. (Symbolfoto)

Gera. Der 64-Jährige hatte zuvor Gäste in dem Hotel belästigt. Bei einer Auseinandersetzung an einer Haltestelle verletzten sich zudem zwei Männer.

Am frühen Samstagmorgen rückten mehrere Polizeistreifen und ein Rettungswagen in die Nürnberger Straße zur Straßenbahnhaltestelle "Laune" aus. Hier waren vier Personen (29 bis 33 Jahre alt) in Streit geraten. Im weiteren Verlauf gingen laut Polizei zwei der Beteiligten (29 und 31 jahre) aufeinander los und verletzten sich dabei. Der hinzugerufene Rettungswagen brachte die beiden in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Körperverletzung und Widerstand

Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Berliner Straße gerufen. Hier soll laut Aussagen von Zeugen in einem Hotel ein 64 Jahre alter Mann mehrere Personen belästigt haben. Vor Ort soll sich der Mann unkooperativ verhalten und Widerstand geleistet haben. Als der 64-Jährige den Inhalt eines Bierglases über die Polizisten schüttete, wurde er zu Boden gebracht. Dabei wurde der Mann verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

