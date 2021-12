65-Jährige baut mit über 2 Promille Unfall auf B92

Gera. Die Polizei meldet in Gera außerdem mehrere Schmierereien an einem Tattoo-Studio.

65-Jährige baut mit 2,2 Promille Unfall auf B92

Eine 65-jährige Skoda-Fahrerin muss seit Donnerstagabend mit einer Anzeige rechnen. Gegen 17 Uhr fuhr sie auf der Bundesstraße 92 von Gera in Richtung Liebschwitz. Dabei geriet sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenbegrenzung. Bei der Unfallaufnahme vor Ort ergab ein Atemalkoholtest über 2,2 Promille. Die 65-Jährige musste zu Blutentnahme. Des Weiteren wurde ihr Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Fensterscheiben vom Tattoo-Studio beschmiert

Unbekannte trieben ihr Unwesen in der Nacht des 16. Dezember in der Fasaneriestraße in Gera. Gegen 1.40 Uhr beschmierten die Unbekannten insgesamt drei Schaufensterscheiben eines Tattoo-Studios mit schwarzer Farbe. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen