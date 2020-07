Brigitte Naumann (r.) übergibt stellvertretend für die „Stricklieseln“ 66 Babyschuhe an Simone Eger.

66 Babyschuhe für Neugeborene in Gera übergeben

In dieser Woche übergaben die fleißigen „Stricklieseln“ des Frauenkommunikationszentrums (FFZ) von SOS-Kinderdorf 66 liebevoll handgearbeitete Babyschuhe an Simone Eger, ehrenamtliche Koordinatorin der Willkommensbesuche in der Stadt Gera.

Die Söckchen werden als kleines Geschenk zusammen mit reichlich Informationsmaterial im Rahmen der Willkommensbesuche an die Eltern der Neugeborenen in Gera übergeben. Jede Woche treffen sich die Stricklieseln donnerstags im Frauenkommunikationszentrum von SOS-Kinderdorf und gehen leidenschaftlich ihrer Handarbeit nach.

Eine von ihnen ist Brigitte Naumann, die schon seit 2009 zu den fleißigen Strickerinnen gehört und die Babyschuhe nun stolz an Simone Eger übergibt. „Gleich nach der coronabedingten Schließung unserer Einrichtung haben die „Stricklieseln“ ihre Nadeln wieder fliegen lassen und viele einzigartige Babyschühchen gezaubert“, sagt Franziska Bäuerle vom FFZ.

Die „Stricklieseln“ treffen sich immer donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im FFZ in der Böttchergasse 1-3 in Gera. Interessierte Handarbeitsfreunde, die mitmachen wollen, erhalten weitere Informationen im FFZ oder telefonisch unter 0365/81 38 71.