7-Tage-Inzidenz von Gera sinkt weiter

Am Donnerstag liegt der Wert bei 226,6. Es wurden 41 Neuinfektionen registriert.

Gera. Am Donnerstag liegt die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera bei 226,6 und ist damit weiter gesunken. Allerdings wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 41 Neuerkrankungen registriert. Aktuell gibt es 411 aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 5182 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 4593 (+37) Personen gelten als genesen. Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Gera insgesamt 178 Pandemie-Tote zu beklagen.