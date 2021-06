70-Jähriger aus Gera wird vermisst - Auch Angehörige können ihn nicht erreichen

Seniorin wird in Gera von Transporter überrollt und stirbt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag kurz nach 11:00 Uhr in der Zeulsdorfer Straße in Gera, so dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz kamen.

Foto: Bodo Schackow