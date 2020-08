70 Teilnehmer haben Schmirchauer Höhe bei Ronneburg besucht

Der Ronneburger Seniorenbeirat hatte kürzlich zu einem Ausflug auf die Schmirchauer Höhe eingeladen. Ein Busunternehmen in der Region sorgte mit zwei Touren dafür, dass 70 Seniorinnen und Senioren den 373 Meter hohen Hausberg, die Schmirchauer Höhe mit der weithin sichtbaren Grubenlampe, bequem erklimmen konnten. 2012 wurde diese eingeweiht.

Oben angelangt, wurden die Teilnehmer musikalisch von DJ Klaus Prillop begrüßt. Die Frauen und Männer stimmten freudig das deutsche Bergmannslied „Glück auf, der Steiger kommt“ an. Bei schönstem Wetter genossen sie die Neue Landschaft und wanderten entlang der begehbaren Landkarte. Jene zeigt die Ausdehnung und Inbesitznahme der Landschaft durch den Uranerzbergbau und die Dimensionen der Sanierung seiner Hinterlassenschaften in Ostthüringen. Über 3200 Namenssteinen und -plaketten säumen die Landkarte und zieren den Sockel der Grubenlampe. An diesem Tag bekam der Geraer Dietrich Kohle ein Zertifikat für eine Namensplakette überreicht. Damit unterstützt er den Bergbauverein zu Erhaltung der Anlage. Große Steine im Gelände symbolisieren die einstigen Bergbaubetriebe und Ortschaften in der Region.

Besucher aus LeipzigerKohlerevier dabei

„Auch die Gäste aus dem Leipziger Kohlerevier, die zum Gegenbesuch gekommen waren, staunten über die Revitalisierung und Wiedernutzung des ehemaligen Bergbaugebietes. Sie freuten sich auf der Plattform der Grubenlampe über die schöne Aussicht, die bis in ihre Heimat reichte“, schreibt Hannelore Hauschild. Die Vorsitzende des Landesseniorenrates Thüringen und Partnerin des Ronneburger Seniorenbeirates war mit ihrem Ehemann eingeladen. Beide zeigten sich immer wieder begeistert über das tolle Ausflugsziel. „Als ehemalige Bergleute kennen wir den Tagebau noch in Aktion und sind von dem einzigartigen Sanierungsergebnis beeindruckt“, so Hannelore Hauschild.

Sie bedankt sich im Namen der Teilnehmer beim Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Jürgen Steinert, für die gelungene Organisation des Tages.