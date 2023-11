73-Jähriger löst SEK-Einsatz in Gera aus

Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Gera hat ein Mann Reizgasmunition verschossen. Dann verschanzte er sich in seiner Wohnung.

Einen SEK-Einsatz hat ein 73-Jähriger am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr in der Thieschitzer Straße in Gera ausgelöst, als er im Hausflur eines Mehrfamilienhauses eine Reizgasmunition verschoss. Laut Angaben der Polizei verdichteten sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann mehrere Schreckschusswaffen in seinem Besitz hat.

Der 73-Jährige habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und sich nach den Schüssen in seiner Wohnung verschanzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine Verhandlungsgruppe und das Spezialeinsatzkommando (SEK) schafften es schließlich, den Mann aus seiner Wohnung und in ein Krankenhaus zu bringen. Die Beamten stellten schließlich drei Schreckschusswaffen und eine Gasdruckwaffe sicher. Niemand wurde durch die Schüsse verletzt.

