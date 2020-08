730 Kinder werden in diesem Jahr in Gera eingeschult

Für 650 Erstklässler beginnt am Montag in elf staatlichen Grundschulen in Gera der erster Schultag. 290 Mädchen und 360 Jungen sitzen dann erwartungsvoll in den Unterrichtsräumen. Nicht mit gezählt wurden jene 13 Knirpse, die die Klasse wiederholen. Das war der Stand vom 14. August, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Im Schuljahr 2019/2020 begannen 648 Kinder mit dem Lernen an staatlichen Schulen. Hinzu kamen 97 Kinder in einer Schule in freier Trägerschaft. In diesen Einrichtungen sieht es in diesem Jahr wie folgt aus. „42 Abc-Schützen werden in die Entdeckergemeinschaftsschule in der Friedericistraße gehen, 21 pro Klasse“, sagt die Schulkoordinatorin Katrin Wilke. „Leider konnten wir nicht alle Wünsche von Eltern berücksichtigen. Geschwisterkinder hatten natürlich den Vorrang. Ansonsten erfolgte die Auswahl per Los.“ „Wir mussten keine Ablehnungen schreiben“, so Susan Neudert, Geschäftsführerin der Freien Waldorfschule, . Die erste Klasse besuchen 21 Kinder. Für 17 Mädchen und Jungen beginnt laut Philipp Seidel, Geschäftsführer der Christlichen Bildungswerk Gera GmbH, in der Christliche Gemeinschaftsschule Gera in der Franz-Mehring-Straße ein neuer Lebensabschnitt. Es gab weit über 100 Anfragen. Insgesamt werden in diesem Schuljahr 730 Kinder neu eingeschult.