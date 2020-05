Gera. Bei einem Unfall in Gera ist am Freitag eine 79-jährige Frau verletzt worden. Beim überqueren einer Straße wurde sie von einem Bus erfasst.

79-jährige Fußgängerin in Gera von Bus erfasst

Am Freitag, gegen 13.15 Uhr, rückten Rettungsdienst und Polizei in die Zeitzer Straße in Gera aus.

Nach derzeitigem Erkenntnissen habe dort eine 79-jährige Fußgängerin die Straße überquert. Dabei sei sie von einem vorbeifahrenden Bus, trotz eingeleitetem Ausweichmanövers, erfasst worden, teilte die Polizei mit.

Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Zeitzer Straße voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

