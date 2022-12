82-Jähriger fährt auf zwei Autos auf – mehrere Verletzte

Zu einem Unfall ist es an der Kreuzung zum Flugplatz Gera-Leumnitz gekommen. (Symbol)

An der Kreuzung zum Flugplatz Gera-Leumnitz ist es zu einem Unfall mit drei Autos gekommen.

Rettungsdienst und Polizei mussten am Dienstagabend (20.12.2022) zu einem Unfall in die Ronneburger Straße in Gera ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es auf der Kreuzung zum Flugplatz Gera-Leumnitz zur Kollision von drei Fahrzeugen (Opel, Skoda, Fiat) gekommen. Offenbar war der 82-jährige Opel-Fahrer auf die beiden anderen Fahrzeuge aufgefahren.

Insgesamt wurden durch den Zusammenstoß drei Personen im Alter von 34, 44 und 82 Jahren leicht verletzt. Sie mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Gera ermittelt zum Unfallgeschehen.

