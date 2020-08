Schausteller bauen einen kleinen Jahrmarkt in Geras Neuer Mitte auf.

Ab Freitag „rummelt’s“ in Geras Neuer Mitte

In Gera darf wieder „gerummelt“ werden. Am Mittwoch bauten Schausteller auf der Fläche vorm Geraer Kultur- und Kongresszentrum einen kleinen Jahrmarkt auf. Der Rummel soll bereits am Freitag, 7. August, um 14 Uhr, starten und lockt dann bis 30. August – möglicherweise auch noch eine Woche länger – täglich von 11 bis 20 Uhr. Acht Stände werden aufgebaut, darunter der Autoscooter.