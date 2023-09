Ab Freitagnachmittag Sperrung am Geraer Elsterdamm

Gera. Straßenbauarbeiten führen in Gera zu Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr.

Am Freitag, 8. September, sollen ab 16 Uhr die Sanierungsarbeiten an den nördlichen Fahrspuren des Elsterdamms in Richtung Dammstraße stadteinwärts. Es erfolgt eine Erneuerung des stark verschlissenen Straßenbelages. Für die Arbeiten kommt es ab Freitagnachmittag übers Wochenende und bis voraussichtlich Montag, 11. September, 5 Uhr, zur Vollsperrung der Straße Elsterdamm stadteinwärts ab Kreuzung Am Fuhrpark bis hinter die Kreuzung Heinrichsbrücke/Heinrichsstraße.

Die Umleitung erfolgt ab der Vogtlandstraße über den Stadtring Süd-Ost und die Straße des Bergmanns an der Baustelle vorbei. Die Straße des Friedens ist für diesen Zeitraum nur über die stadtauswärtige Richtung der Straße Am Sommerbad zu erreichen. Die Heinrichsstraße kann für den genannten Zeitraum nur über Tal- und Hainstraße befahren werden. Auf die geänderte Verkehrsführung soll der Fahrverkehr frühzeitig mittels entsprechender Beschilderung hingewiesen werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.