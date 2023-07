ABBA Tribute mit Orchester Greiz-Reichenbach

Greiz. Vogtland Philharmonie startet Vorverkauf für die neue Konzertsaison.

Da der Großteil des Publikums selbst im Urlaub ist, hat es sich für Kulturschaffende und Veranstaltungsstätten bewährt, eine Sommerpause einzulegen. So ist es auch bei der Vogtland Philharmonie. Nach einer Saison mit fast 160 Terminen gönnen sich auch Musiker, Techniker und Verwaltung eine kurze Auszeit.

Doch schon im August geht es wieder los, denn bereits am 12. August steht mit „ABBA Tribute in SYMPHONY“ um 20.30 Uhr im Park der Generationen in Reichenbach ein großes Open-Air auf dem Konzertplan. Hierfür gibt es die Tickets schon lange an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über Eventim.

Schon Tickets für Konzerte zu Silvester und Neujahr

Für die Sinfoniekonzertreihen in Greiz und Reichenbach, die am 20. beziehungsweise 22. September jeweils 19.30 Uhr im Neuberinhaus beziehungsweise in der Vogtlandhalle beginnen, startet der Vorverkauf am 1. August. Ab dann können alle Abonnenten Ihre Dauerkarten für ihren angestammten Platz abholen und die Optionen für das Silvesterkonzert in Greiz oder das Neujahrskonzert in Reichenbach gleich mit erwerben.

Der Optionszeitraum endet am 12. September. Nicht abgeholte Karten gehen dann mit in den Freiverkauf. Dieser beginnt ebenfalls am 1. August. Vorverkaufsstelle für die Reichenbacher Konzerte ist die Kultur-Info am Markt 5, Telefon (03765) 3259240, für Greiz ist es die Vogtlandhalle unter Telefon (03661) 62880. Den Weg zum Onlinevorverkauf findet man bereits auf www.v-ph.de im Internet.