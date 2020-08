„Abends im Museum“ bietet Führungen, Vorträge und mehr

Im Museum für Angewandte Kunst im Ferberschen Haus ist bis zum 4. Oktober 2020 die Sonderausstellung „SIBYLLE - Frauen und Mode in der DDR“ zu sehen.

„Abends im Museum“ heißt es am Samstag, 29. August, von 18 bis 22 Uhr in städtischen Museen der Stadt. Das Angebot ist für Familien gedacht. Es stehen die aktuellen Sonderausstellungen im Mittelpunkt - mit Führungen, Vorträgen und Überraschungen.

Historische Höhler

Nur an diesem Abend, ab 18 Uhr, dürfen Besucher wieder individuell in Geras Unterwelt eintauchen, letzter Einlass um 21 Uhr.

Stadtmuseum Gera

Das Haus präsentiert an diesem Tag herausragende Neuerwerbungen der vergangenen Jahre, zum Beispiel die vermutlich ersten Fotografien von Geraern aus den 1840er-Jahren und die älteste bekannte Arbeit eines Geraer Goldschmiedes, einen Silberpokal von 1818. Ort ist der Vortragsraum im ersten Obergeschoss, 18 bis 22 Uhr. Zudem können die Sonderschauen „Geliebt, gehasst, geduldet – Groschenhefte in der DDR“ sowie „Dunkelheit“ besichtigt werden.

Museum für Naturkunde

„It’s all about sex“ ist die tierische Sonderführung im Erdgeschoss überschrieben. Zoologe René Köhler lädt durch die Sonderausstellung „Ich leb‘ nicht gern allein – tierisch sozial“ ein (18.15 Uhr, 19 Uhr, 19.45 Uhr, 20.30 Uhr und 21.15 Uhr). Der Vortrag „Geraer Krötenköpfe oder schreckliche Armfüßer? Ein populäres Fossil aus dem Geraer Untergrund“ wird um 18.15 Uhr, 19 Uhr, 19.45 Uhr, 20.30 Uhr, 21.15 Uhr geboten. „Hinter den Kulissen! Schätze auf dem ältesten Dachboden Geras“ können im 2. Obergeschoss, Eingang Dachboden im Vorraum Barocksaal bestaunt werden. Ausführungen gibt es vom Präparator Rainer Michelsson (18.15 Uhr, 19 Uhr, 19.45 Uhr, 20.30 Uhr und 21.15 Uhr).

Kunstsammlung – Orangerie

Zu besichtigen sind die ständige Schau „Otto Dix – Werke von 1944 bis 1969“ sowie die Sonderschauen „Wundersam Wirklich. Magischer Realismus aus den Niederlanden“ sowie „Louise te Poele – Fotografien“. In „Wundersam Wirklich“ erwartet Kinder und ihre Familien ein spannendes Museumsquiz. Auch Führungen sind geplant. Zur Magie des Bildes wird in den Südflügel eingeladen (18.30 bis 19 Uhr). „Was tun bei Liebeskummer?“, heißt es im Mittelpavillon von 19.30 bis 20 Uhr . Informationen gibt es von 20 bis 20.30 Uhr zu Leben und Stilwandel bei „Otto Dix – Werke von 1944 bis 1969“ im Nordflügel. Ein Leben in Quarantäne heißt es von 21 bis 21.30 im Südflügel. Und die Mitternachtspoesie erwartet die Gäste von 21.30 bis 22 Uhr im Südflügel.

Otto-Dix-Haus

Führungen gibt es von 19 bis 19.30 Uhr sowie von 20.30 bis 21 Uhr. Im ersten Rundgang lautet das Thema „Von flacher Furt zum watenden Riesen – Otto Dix: Werke aus der Geraer Sammlung, Schaffen von 1907 bis 1944“. Der zweite ist mit Tabakrauch und Rosenduft überschrieben: Otto Dix: Werke aus der Geraer Sammlung – Schaffen von 1907 bis 1944.

Museum für Angewandte Kunst

Hier können Besucher in die Ausstellungen „SIBYLLE. Frauen und Mode in der DDR“ und „Art déco und Funktionalismus. Angewandte Kunst zwischen den Weltkriegen“ sehen. Zu beiden Expositionen finden jeweils um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr Kurzführungen statt. Für Kinder startet die SIBYLLE-Rallye mit einem Quiz.