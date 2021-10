Abertausende fröhliche Festbesucher beim Geraer Höhlerfest

Höhlerfest 2021: So feiert Gera

Vom 1. bis 3. Oktober 2021 feiert Gera das 30. Höhlerfest in der Innenstadt. Namensgeber sind die Bierkeller, die ab dem 16. Jahrhundert unter den Kellern der heutigen Altstadt gegraben wurden, um Bier zu lagern.Die Bierstange 2021 haben Höhlerverein und Schwarzbierbrauerei für herausragende Thüringer Gastlichkeit verliehen. Sieger ist Jörg Stegmann (3.v.l.), Inhaber des Klimperkastens. Platz 2 geht an den Pferdestall in Ernsee und damit an die Mutter von Lydia Matthey (links) und Platz 3 an Ronny Grosser (2. von links) vom Köstritzer Bierhaus. Hier freuen sich die Klimperkasten-Chefköchin Susann Ritter (4.v.r.). Karsten Puhl von der Schwarzbierbrauerei (3.v.r.), Steve Quitera (2.v.r.) für die Pferdestall-Wirtin und Wieland Kögel (r.) vom Höhlerverein mit.

Foto: Sylvia Eigenrauch