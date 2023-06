Abiturzeugnisse für die Geraer Liebegymnasiasten

Abschlussfoto des Abiturjahrgangs 2023 in der Aula des Liebegymnasiums.

Gera. 68 junge Frauen und Männer haben ihre Abitur-Prüfungen erfolgreich absolviert.

Am gestrigen Nachmittag nahmen die Abiturienten des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums in feierlichem Rahmen ihre Zeugnisse vom Schulleiter Ralf Zöller entgegen. 68 der 69 Schüler und Schülerinnen können sich über einen erfolgreichen Abschluss ihrer gymnasialen Laufbahn freuen. Jahrgangsbeste mit einem Abiturdurchschnitt von 1,0 ist Cara Wunderlich. Ihr folgen drei weitere Absolventen mit einem Abschluss von 1,1. Der Gesamtdurchschnitt in diesem Schuljahr liegt bei 2,14. tp