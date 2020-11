Sonntag um 16 Uhr. Lennart Waldenmaier hob die grüne Schaffnerkelle. Mit dem Pfiff in die Trillerpfeife schickte der 17-Jährige die Parkeisenbahn ein letztes Mal in diesem Jahr auf die Strecke vom Wolfsgehege in Richtung Martinsgrund und zurück.

Es war keine gewöhnliche Saison. „Wir starteten schon mit einem Monat Verspätung am 1. Mai“, sagte Chef Hans-Joachim Lassmann. „Trotz der Corona-Einschränkungen, jedes zweite Zugabteil wurde gesperrt, sind wir zufrieden. Mit den Fahrgastzahlen von 2019 können wir natürlich nicht mithalten. Vor einem Jahr waren es 45.555 Passagiere und mit Stichtag Sonntag 31.422 Gäste.“ Insgesamt gab es 2848 Zugfahrten. Lassmann verriet, dass nach dem Lockdown die Gäste bis zu einer Stunde warteten, bis sie einsteigen durften. Was den Chef am meisten freute, dass alle 15 Mädchen und Jungen ihr Hobby nicht aufgegeben haben. „Drei konnten ihre bei uns begonnene Ausbildung zum Parkeisenbahner erfolgreich beenden. Ohne unsere jungen Parkis, die zwischen zehn und 18 Jahren sind, wäre der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten.“ In der Winterpause stehen Werterhaltungsmaßnahmen an. So sollen unter anderem 50 Schwellen am Wolfsgehege gewechselt werden. Sie liegen schon seit 1992.