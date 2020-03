Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ADAC-Expertenreihe gibt den Auftakt in Gera

Die nächste ADAC-Expertenreihe widmet sich dem Thema der Flächenkonkurrenz in Städten und Gemeinden. Auftakt zu diesem hochaktuellen Thema wird am Donnerstag, 5. März, in Gera sein. Dann treffen sich Experten im Pentahotel zur Diskussion. Die ADAC-Veranstaltungsreihe ist danach in weiteren Städten wie Köln, Hamburg und Berlin zu Gast. Unsere Redaktion sprach vorab mit Wolfgang Herda, Leiter Verkehr, ADAC Hessen-Thüringen.

1. Vor welchen Herausforderungen bezüglich Verkehr und Klima stehen Städte und Gemeinden?

Viele Städte und Gemeinden stehen vor der Aufgabe, die vom Straßenverkehr mitverursachten Probleme wie Staus, Flächenknappheit und Luftverschmutzung zu entschärfen, ohne dabei Menschen und Wirtschaft in ihren Mobilitätsbedürfnissen einzuschränken.

2. Was heißt Mobilitätswandel - das Auto aus der Stadt verbannen?

Ein zentrales Thema dabei ist es, wie mit dem knappen Platz im Straßenraum umgegangen werden soll: Bedarfe an Flächenumwandlungen sind stets vor Ort zu prüfen und Lösungsmöglichkeiten im Sinne aller Verkehrsteilnehmer zu suchen. Maßvolle Maßnahmen allein zu Lasten des Pkw sind für den ADAC nur dann vertretbar, wenn attraktive Mobilitätsalternativen, zum Beispiel im ÖPNV und Radverkehr, geschaffen werden und diese in ein ganzheitliches Mobilitätskonzept eingebunden sind.

3. Welche Lösungsansätze gibt es, um den Interessen aller Verkehrsteilnehmer – Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger – gerecht zu werden?

Gesucht sind geeignete Kompromisse für nachhaltige Lösungen, die von den Verkehrsteilnehmern untereinander und zwischen Stadtbewohnern, Pendlern, Besuchern gleichermaßen akzeptiert werden. Bei der Neugestaltung der Straßenräume muss dafür Sorge getragen werden, dass die Mobilität erhalten bleibt und keine neuen Gefahren im Verkehr entstehen.