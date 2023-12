Adventsmarkt am 3. Advent im SOS-Kinderdorf Gera

Der Adventsmarkt lockt am 3. Advent ins SOS-Kinderdorf in Gera-Lusan (Archivfoto).

Gera-Lusan Als Höhepunkt am Sonntagabend wird das Theaterstück „Der Wolf und die sieben Geißlein“ von Kinder und Jugendlichen der Einrichtung aufgeführt.

Am dritten Adventssonntag verwandelt sich der Hof des SOS-Kinderdorfes in Gera-Lusan wieder in einen festlich geschmückten Weihnachtsmarkt. Als Höhepunkt stellen die Kinder und Jugendlichen aus dem Kinderdorf in diesem Jahr ein Theaterstück auf die Beine und freuen sich schon auf viele Gäste bei der Aufführung von „Der Wolf und die sieben Geißlein“ um 18.30 Uhr. Das Bühnenprogramm wird durch einen Chor ukrainischer Frauen ergänzt, die den Besuch des Adventsmarktes akustisch mit deutschen und ukrainischen Weihnachtsliedern verschönern.

Nach dem großen Zuspruch der letzten Veranstaltungen wird es auch in diesem Jahr wieder einen Familien-Flohmarkt geben mit Kleidung und Spielsachen aus unserem Second-Hand-Angebot und liebevoll gearbeiteten Stricksachen. Als kleine Weihnachtspräsente können selbstgemachte Marmeladen, handgezogene Kerzen, Holzarbeiten, Bio-Cremes sowie SOS-Kaffee erstanden werden. Der Erlös kommt den Angeboten von SOS-Kinderdorf in Thüringen zugute.

Während die Erwachsenen über den Adventsmarkt schlendern oder sich über die Arbeit von SOS-Kinderdorf informieren können, warten auf die kleinen Besucher tolle Angebote, wie Basteln, Malen, ein Weihnachtsglücksrad mit vielen Preisen und Bewegungsspiele.

Der Adventsmarkt findet statt am Sonntag, den 17. Dezember, von 15 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Gelände des SOS-Kinderdorfes in Gera, Lusaner Straße 8.