Adventswerkstatt in den neuen Räumen der Kunstschule Gera

Am ersten Adventswochenende lädt die Kunstschule Gera in ihr neues Quartier im Kulturzentrum Häselburg in der Burgstraße 12 in Gera ein. Im gesamten Haus werden am Sonnabend, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils zwischen 15 und 20 Uhr, verschiedene kostenlose Kunst- und Kreativkurse angeboten. Außerdem öffnen die ansässigen Künstler und Kursleiter ihre Ateliers und bieten Einblicke in ihr Schaffen.

Ob Seidenmalerei, Fotolabor, Lichtkunst-Workshop oder Weihnachtskränze gestalten – die Kreativangebote in den Seminarräumen der Kunstschule, in der Neuen Galerie für Zeitgenössische Kunst und im Alten Wannenbad lassen am ersten Adventswochenende keinen Raum des Kulturzentrums ungenutzt.

Die Künstlerinnen und Künstler Thomas Prochnow (Konzept- und Installationskunst), Erik Buchholz (Malerei und Grafik), Blende 17 (Fotografie), die Schwarzweiß-Werkstatt (Fotografie) und andere öffnen ihre Ateliers. Die Kunstschule präsentiert ihr neues Kursprogramm. Auch einen Adventsbasar soll es geben.

Die Adventswerkstatt entstand in einer Kooperation von Jugendlichen des Projektes „Von grau zu bunt zur Message“ der Häselburg und des Stadtjugendrings Gera.