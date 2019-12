Gera. Die beiden großen Konzerte des Chores am 17. Dezember in der Martinikirche in Zwötzen und am 26. Dezember in der Johanniskirche müssen wegen Krankheit des Dirigenten ausfallen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aequalis-Konzerte fallen aus

Die Weihnachtszeit ist für alle Chöre eine Hoch-Zeit. Mit stimmungsvollen Liedern aus nah und fern bringen sie in zahlreichen Veranstaltungen vielen Menschen Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. Zu den gern gesehenen Gästen auf festlichen Veranstaltungen und in Kirchen gehört auch der Aequalis-Frauenchor Gera. Er konnte in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiern. In all den Jahren gehörten auch die Weihnachtskonzerte zu den Höhepunkte im Chorleben.

Umso bedauerlicher ist es , dass die beiden großen Konzerte am 17. Dezember in der Martinikirche in Gera-Zwötzen und am 26. Dezember in der Johanniskirche wegen Krankheit des Dirigenten ausfallen müssen. „Wer den Aequalis-Frauenchor trotzdem hören möchte, ist herzlich zum Adventssingen im Rathaussaal eingeladen“, vertröstet die Vorsitzende des Chorvorstandes Ildiko Martin auf den Samstag, 14. Dezember. Der Chor ist hier in der Zeit ab 17.15 Uhr zu erleben. Das Adventssingen, das am Samstag und Sonntag Geraer und ihre Gäste bei freiem Eintritt in den Rathaussaal einlädt, wird zum zweiten Mal durchgeführt, und zum zweiten Mal sind auch die Aequalis-Frauen dabei. „Es ist eine schöne Atmosphäre. Ganz ungezwungen können die Besucher den weihnachtlichen Weisen lauschen und ruhig auch mal mitsingen“, bestätigt Ildiko Martin.