Blick auf das Südportal des Rathausanbaus am Kornmarkt mit Stadtwappen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Agentur für Geraer Stadtmarketing vom Hauptausschuss abgelehnt

In der jüngsten Hauptausschusssitzung am Montag wurde das von der Verwaltung vorgelegte Stadtmarketingkonzept abgelehnt. Vor der Abstimmung meldete sich der Fraktionsvorsitzende der Linken, Andreas Schubert, zu Wort. Die Skepsis gegenüber dem Konzept sei nicht ausgeräumt „Wir sind nicht überzeugt.“ Außerdem betonte er, dass die Stadt keine Kommunikationsagentur bräuchte, um Workshops zu moderieren. Es solle erst überprüft werden, welche Möglichkeiten die Stadt habe, um einzelne Bausteine selbst zu stemmen. „Wir brauchen keine bunten Prospekte, wir brauchen eine Strategie.“ Er kündigte an, dass die Linken gegen das Marketingkonzept stimmen werden.“

Ebenso mit einem Nein votierten die Fraktionsvorsitzenden der AfD und der CDU sowie die Ausschussgemeinschaft Bürgerschaft Gera und Für Gera. Eine Enthaltung gab es von der Ausschussgemeinschaft Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) stimmte mit Ja. Der Stadtrat will nun in seiner Sitzung am 2. April dieses Jahres einen eigenen Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise unterbreiten. Dafür wurde der Tagesordnungspunkt „Kommunalpolitische Begleitung der Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzeptes“ für die Sitzung aufgenommen. Seit vielen Jahren wird an einem Stadtmarketing für Gera gearbeitet.