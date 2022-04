Aggressiver Mann beleidigt Polizisten und ruft "Heil Hitler"

Die Polizei in Ronneburg hatte es am Montagabend mit einem aggressiven Mann zu tun. (Symbolfoto)

Ronneburg. In Ronneburg hat sich ein 30-Jähriger aggressiv gegenüber der Polizei verhalten und "Heil Hitler" gerufen.

Am späten Montagabend wurde die Polizei in Ronneburg in die Straße der Opfer des Faschismus gerufen. Vor Ort wurden zwei männliche Personen (30 und 34 Jahre alt) festgestellt, die aneinander geraten waren. Nach bisherigen Erkenntnissen stahl der 30-Jährige das Feuerzeug seines Kontrahenten, bevor er ihn schlug.

Während des Einsatzes beleidigte der Mann die Polizisten mehrfach und rief zudem laut "Heil Hitler". Der offensichtlich alkoholisierte Man wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.