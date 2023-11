Aggressiver Mann beleidigt und greift Polizisten in Gera an

Gera. Zunächst glaubten die Polizisten, dass der Mann Hilfe benötigte, doch das stellte sich schnell als falsch heraus. Stattdessen passierte das:

Ein 36 Jahre alter Mann muss seit Samstag mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Laut Polizei schrie er gegen 14.25 Uhr zunächst in der Rudolf-Scheffel-Straße einem vorbeifahrenden Streifenwagen etwas hinterher. Im Glauben, der Mann benötige Hilfe, sprachen ihn die Polizisten an.

Daraufhin beleidigte der 36-Jährige die Polizisten, warf ihnen seinen Ausweis vor die Füße und griff sie schließlich körperlich an. Der Mann wurde zu Boden gebracht, wobei er Widerstand leistete. Anschließend wurde der sich offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Angreifer in eine Gewahrsamszelle gebracht, aus der er, nachdem er sich beruhigt hatte, am Abend wieder entlassen wurde.