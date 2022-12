Der Mann erschien auf dem Gesundheitsamt in Gera.

Aggressiver Mann bringt Frau in Gesundheitsamt zu Fall

Gera. Ein aggressiver Mann hat im Gesundheitsamt in Gera eine Frau verletzt. Der Polizei ist der Mann namentlich bekannt.

Am Montagvormittag erschien der Mann auf dem Gesundheitsamt in Gera. Hier wurde er von einer der beiden Mitarbeiterinnen (45 und 61 Jahre) um einen kurzen Moment Geduld gebeten. Darauf soll der Mann nach Angaben der Polizei äußerst aggressiv reagiert haben. Aufgebracht soll er beide Frauen zurückgedrängt haben, so dass eine von ihr zu Fall kam. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizei entfernte sich der namentlich bekannte Mann vom Tatort. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die Frau wurde leicht verletzt und musste nicht medizinisch versorgt werden.