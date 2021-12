Aggressiver Raser schlägt Mann ins Gesicht und verletzt ihn - Teure Messtechnik aus Auto gestohlen

Gera / Bad Köstritz. Die Meldungen der Polizei für den Raum Gera.

Aggressiver Raser schlägt Mann ins Gesicht und verletzt ihn

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung bei einem 29-Jährigen hat seit Dienstag die Geraer Polizei aufgenommen. Nach Auskunft des Mannes bemerkte dieser gegen 12:20 Uhr, wie der Fahrer eines Audi mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit über einen Supermarktparkplatz in der Straße des Bergmanns fuhr. Als der 29-Jährige den Fahrer auf seine Fahrweise ansprach, kam es zum Wortgefecht. Dieses gipfelte schließlich darin, dass der 29-jährige von dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt wurde. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, unter: Tel. 0365 / 829-0.

So wird der Mann beschrieben: 1,90 Meter, muskulöse Figur, kurze Haare, bekleidet mit Jeans und Pullover.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Teure Messtechnik aus Auto gestohlen

Unbekannte Diebe machten sich zwischen Dienstag gegen 17.30 Uhr und Mittwoch gegen 8.15 Uhr an einem abgestellten Renault-Transporter zu schaffen. Den Tätern gelang es dabei, ins Innere zu gelangen. Aus diesem stahlen sie schließlich elektrische Messtechnik im fünfstelligen Bereich. Der Transporter war auf dem Parkplatz eines Hotels in der Hofer Straße abgestellt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt und sucht auch hier nach Zeugen.

Einbruch in Feuerwehrgebäude scheitert

Unbekannte trieben in den vergangenen Tagen (13.12.2021 - 14.12.2021) ihr Unwesen in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz. Gewaltsam versuchten sie die Tür zum Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr zu öffnen. Ein Eindringen gelang den Tätern jedoch nicht. Allerdings beschädigten sie die Tür. Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen