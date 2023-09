Aktionstag „Wir für Gera“ mit Tiktok-Star

Gera. Buntes Programm belebt die Geraer Innenstadt am 13. September. Welche Aktionen für junge Leute geplant sind

Am Mittwoch, 13. September, findet der Aktionstag „Wir für Gera“ für alle Generationen in Gera statt.

Die Nachmittagsaktionen werden ab 14 Uhr in den Gera-Arcaden, im KuK und auf dem KuK-Vorplatz, dem Stadtmuseum, der Tonhalle sowie der Kindertagesstätte Schreberweg allen Interessierten offen stehen. Am Vormittag finden Workshops mit Kindern und Jugendlichen in der Tonhalle, Stadt-und Regionalbibliothek, in der Kita Schreberweg und im Stadtzentrum (Goethe-Gymnasium-Rutheneum) statt.

In den Gera-Arcaden wird es unter anderem von 12 bis 17 Uhr ein interkulturelles Live-Kochen im Erdgeschoss mit Verkostung von verschiedenen landestypischen Gerichten geben. Gast bei dieser Veranstaltung ist TikTok-Star Dr. Emkus.

Im Kultur- und Kongresszentrum präsentieren sich ab 14 Uhr verschiedene Institutionen, Organisationen und Vereine mit unterschiedlichen Mitmachaktionen. Vom Bohnenbad bis hin zu einer mobilen Graffitiwand und Knopfblumen steht ein buntes Angebot auf dem Programm. Rund um die Tonhalle laden Jugendorganisationen wie Jugendtreff C-Ona, Schülercafé Connect oder Theaterfabrik und die Courage AG ein.