Zur Stadtratssitzung am 12. März 2020 in Gera waren nur 20 Gäste und maximal fünf Pressevertreter zugelassen. Auf einem Aufsteller vor dem Eingang zum Rathaussaal wird darauf hingewiesen.

Aktuell stehen in Gera zwölf Testergebnisse aus

Täglich zwischen 80 und 100 Anrufe nehme das Geraer Gesundheitsamt (0365/838 3526) jetzt entgegen. Darüber informierte Geras Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) während der Aktuellen Stunde zum Krisenmanagement in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Bislang hätten 41 Tests auf das Corona-Virus stattgefunden. Neben dem am Mittwoch gemeldeten ersten Corona-Fall in Gera wurden 28 Personen negativ beprobt und stünden zwölf Testergebnisse noch aus.

Weil die Pandemie in Deutschland noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, und weiter alles unternommen werden müsse, sie zu verlangsamen, hatte die AfD-Fraktion die Aktuelle Stunde beantragt, begründete Mitglied Frank Morgenroth. Ihre Sinnhaftigkeit stellten Andreas Kinder (CDU) und Norbert Hein (Die Liberalen) in Frage. Ralf Kirchner (Für Gera) dankte allen, die „vom Klinikum bis zum Seniorenheim“ Dienst am Menschen leisten und Notfallpläne erarbeiten und Heiner Fritzsche (SPD) äußerte „volles Vertrauen“ in die Vorbereitungen der Stadtverwaltung. Während die Stadt Gera alle Veranstaltungen ab 500 Personen bis 10. April ausgesetzt hat, appellierte Wanzar an Veranstalter von Unternehmungen mit geringerer Personenzahl, eine „verantwortungsvolle Risikobewertung“ durchzuführen. Im Aufbau befinde sich zudem eine ambulante Sprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung, für die die Stadt Gera Räume zur Verfügung stellt. „Wir tun alles, um eine Ausbreitung einzudämmen“, versicherte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Seit Donnerstag bleiben die Vordertüren der Busse des Geraer Verkehrsbetriebes geschlossen. Das Unternehmen will so Fahrer vor Ansteckungsgefahren schützen. www.gera.de/coronavirus