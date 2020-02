Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alkoholfahrten gestoppt - Automat gesprengt

Zigarettenautomat gesprengt

Samstag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 4.45 Uhr sprengten Unbekannte Am Bahnhof einen Zigarettenautomat. Dieser wurde laut Polizei komplett zerstört. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können unter Tel.: 0365-8234 1465.

Alkoholfahrten gestoppt

Am 22. Februar gegen 7 Uhr, teilten Zeugen der Polizei einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer in der Schleizer Straße in Gera mit. Der geparkte Pkw wurde in der Nürnberger Straße festgestellt und der Autofahrer in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille. Da der Mann angab, noch ein Bier nach dem Vorfall getrunken zu haben, wurden mit ihm zwei Blutprobenentnahmen im Klnikum Gera durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung wird nun zeigen, ob ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 58 jährigen Fahrzeugführer eingeleitet wird.

Am 23. Februar gegen 1.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Autofahrer in Kleinsaara. Aufgrund von Alkoholgeruch wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab von 1 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Am 22. Februar wurde der Polizei gegen 1145 Uhr eine betrunken wirkende Autofahrerin mitgeteilt, welche mit ihrem PKW durch Weida fuhr. Eine Überprüfung der Frau zu Hause ergab, dass die 60-jährige einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille hatte. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Alkohol eingeleitet, die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.