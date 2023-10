Alkoholisierte Frau fährt mit Auto gegen Ampel und Einbrüche in Kellerräume – die Meldungen der Polizei Gera

Gera Unter Alkoholeinfluss hat eine 60-Jährige einen Autounfall verursacht. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Gera.

Berauschte Fahrerein baut Unfall und wird verletzt

Am Montag gegen 9 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zum Stadtring Süd-Ost in Gera aus, da es dort zum Unfall mit einem Pkw Suzuki gekommen war. Offenbar beim Abbiegen von der Braustraße auf den Stadtring verlor die 60-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und stieß gegen eine Ampel. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test habe 1,5 Promille ergeben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit den Rettungswagen ins Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Mehrere Kellerräume aufgebrochen: Zeugen gesucht

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Worms-Straße meldeten am Montagabend den gewaltsamen Aufbruch mehrere Kellerboxen im Haus. Es stellte sich vor Ort zudem heraus, dass die Diebe durch einen Verbindungsgang zum angrenzenden Wohnhaus gelangten und auch hier mehrere Kellerabteile aufbrachen. Nach aktuellen Informationen wurde unter anderem ein Fahrrad, einen Fernseher und diverses Werkzeug gestohlen. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0263979/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Beim Abbiegen von der Hofer Straße in die Straße des Friedens in Gera geriet eine 37-Jährige Fahrerin in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr mit ihrem Auto von der nassen Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug touchierte daraufhin einen Leitpfosten und kam an einem Stein zum Stehen. Leicht verletzt wurde die 37-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mazda war zudem derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

