Alle Sparkassenfilialen wieder geöffnet

Am Dienstagmittag hatten alle Filialen der Sparkasse Gera-Greiz wieder regulär geöffnet. Das teilt das Institut auf Anfrage mit. Am Montag hatte die Sparkasse wegen des Wintereinbruchs nicht alle ihrer Filialen öffnen können. Betroffen davon waren die Filialen in der Geraer Wiesestraße, in Zwötzen, Bieblach-Ost, Pölzig sowie in Hohenleuben, in Triebes und Mohlsdorf. Bis auf den kurzzeitigen Ausfall der zentralen Telefonnummer nicht beeinträchtigt gewesen waren die meisten Filialen und die sechs Beratungscenter in der Schloßstraße Gera, in Lusan, Greiz, Zeulenroda, Bad Köstritz und Weida.