"Alleinstellungsmerkmal in Ostthüringen": Hightech nun auch in Geraer Arztpraxis

Gera. Die Geraer Facharztpraxis von Coline Lehmann wird mit spezieller Doppelkamera ausgestattet. Das Interesse der Patienten wachse bereits. Das sind die Vorteile der Hightech-Kamera.

Es sei ein Alleinstellungsmerkmal in Ostthüringen, wenn man das Universitätsklinikum in Jena mal außen vor lässt, sagt Coline Lehmann, Fachärztin für Nuklearmedizin. Sie betreibt seit diesem Jahr ihre Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum der SRH Poliklinik Gera im Haus Dessauer des SRH Wald-Klinikums Gera und seit Mitte Juni hat sie eine sogenannte Doppelkopf-Gamma-Kamera mit SPECT/CT im Einsatz.

„Mit dieser Technik zählen wir zu den am modernsten ausgestatteten Institutionen des Freistaates“, freut sich die junge Fachärztin. „Besonders hervorzuheben ist das SPECT/CT und dass wir eine Kamera der neuesten Generation besitzen.“ Mit dieser SPECT/CT – eine Hybridbildgebung der Nuklearmedizin und Radiologie – können Stoffwechselprozesse verschiedener Organe korrekt dargestellt werden. „Auch wenn es sich erst herumsprechen muss, bemerken wir schon jetzt ein hohes und wachsendes Interesse. Es läuft an.“

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwischen zehn und 45 Minuten dauere eine Untersuchung mit der Kamera, sagt Karsten Prommer, leitender medizinisch-technischer Assistent. Coline Lehmann erklärt, „komplexe Stoffwechselvorgänge können durch die Verabreichung einer radioaktiven Substanz dargestellt werden – anders als bei der Radiologie, die eher den Gewebeaufbau zeigt und nicht den Vorgang an sich. Funktionsstörungen können so schon sichtbar gemacht werden, noch bevor es beispielsweise zu Gewebeveränderungen kommt.“

Die Strahlenbelastung bei dieser Untersuchung sei geringer als bei herkömmlichen computertomographischen Untersuchungen. In der Praxis findet vor allem Technetium Verwendung, welches eine Halbwertzeit von etwa sechs Stunden habe, so Brommer. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, so werden nicht nur das Personal strahlentechnisch überwacht, auch alle Materialien werden in einem Abklinglager untergebracht, bis die Strahlung abgeklungen ist.