Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Kameraden und brasilianische Klänge

Mit den schönsten deutschen Märschen und mitreißenden Rhythmen aus Südamerika kommen das Luftwaffenmusikkorps Erfurt und die Sambagruppe SG1 aus Erfurt am 11. März, um 16 Uhr, in das KuK Gera – eine Premiere, denn die beiden unterschiedlichen Orchester bestreiten zum ersten Mal gemeinsam ein Konzert. Doch musikalisch gesehen sind die Ensembles gar nicht so verschieden, erklärt Major Tobias Wunderle vom Musikkorps. „Der wuchtige Sound der Samba-Trommeln passt perfekt zu unseren Märschen. Denn neben den typischen Blasinstrumenten ist auch unser Schlagzeug für den guten Klang enorm wichtig.“ So werden am Konzert in Gera neben den bekannten Trommeln auch Surdo, Repinique und Timba zu hören sein, teils riesige Pauken, die mit ihrem donnernden Klang den Rhythmus vorgeben. Während das Erfurter Musikkorps unter dem Titel „Alte Kameraden – Live“ die schönsten Märsche wie Hoch Heidecksburg, den Florentiner-Marsch und eben den beliebten Klassiker von Carl Teike spielt, will die Samba-Gruppe mit typischen brasilianischen Melodien von der Copacabana begeistern. „Viele Melodien stammen aus Rio de Janeiro und Salvador de Bahia“, verrät Bernd Albert, der die SG1 vor

Samia von der Sambagruppe SG1 aus Erfurt freut sich schon auf das Konzert in Gera. Foto: Ingo Glase

zehn Jahren gegründet hat. Der engagierte Hobby-Schlagzeuger wollte damals ein neues Trommel-Projekt starten. „Aber ich wollte niemanden kopieren, wollte etwas Neues versuchen“, verrät der Musiker, der in mehreren Bands mitspielt. „Auf dem Coburger Samba-Festival war ich von dieser explosiven Musik sofort begeistert.“ Mit seiner Frau Johanna besuchte er Workshops brasilianischer Trommler, baute die Sambagruppe SG1 auf und begeistert mit etwa 15 Mitspielern die Gäste. „Der wuchtige Klang reißt jeden sofort mit“, verspricht Bernd Albert.Und noch eine Premiere. Die Besucher können den Musikern direkt über die Schultern schauen. Denn beim sogenannten „Mittendrin-Konzert“ sitzen und stehen Orchester und Samba-Trommler direkt im und neben dem Publikum. Der Erlös des Konzerts kommt der Spendenaktion „Thüringen hilft“ zugute. Karten für das Konzert am 11. März um 16 Uhr im KuK Gera gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse.