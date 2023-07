Am Flughafen „verheizt“: Preisgeld für Jugendwehr Gera-Liebschwitz

Gera-Liebschwitz. Teambildung beim Feuerwehr-Nachwuchs in Gera-Liebschwitz. Feuerwehren können sich zum Wettbewerb um Ostthüringer Feuerwehrpreis anmelden.

„Mit dem Panther übers Rollfeld fahren – das war einfach genial.“ Laura Dworak (16) und die anderen Mitglieder der Liebschwitzer Jugendfeuer schwärmen bis heute von ihrem „Einsatz“ bei der Werkfeuerwehr der Mitteldeutschen Flughafen AG auf dem Flughafen in Leipzig. Besonders davon, dass sie auf einem der riesigen Löschfahrzeuge mitfahren durften, die die Werkfeuerwehr bei Bränden an Flugzeugen und auf dem Rollfeld im Einsatz hat.

Die Exkursion zur Feuerwehr am Flughafen Halle-Leipzig hatte sich der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Liebschwitz lange gewünscht. „Als Teambildung nach der langen Corona-Zeit, in der keine gemeinsame Ausbildung und kein Training stattfinden durften“, erklärt der Jugendwart der Feuerwehr Torsten Sachs. Mit der Idee zu diesem Aktionstag „Jugend Kickstart“ hatten sich die jungen Liebschwitzer Feuerwehrleute am ersten Wettbewerb um den Ostthüringer Feuerwehrpreis von OTZ und Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt beteiligt und den dritten Platz belegt.

Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Liebschwitz erlebt ein Training der Werkfeuerwehr auf dem Flughafen Halle-Leipzig. Foto: FF Gera-Liebschwitz

Kickstart nach Coronafür die Feuerwehrjugend

Die Wettbewerbsprämie von 1000 Euro sei auch für den Kickstart verwendet worden, berichtet der Jugendwart – also für die Exkursion zur Flughafenfeuerwehr in Leipzig. „Mit 800 Euro haben wir dort das Gas bezahlt, das bei der Gefahrenübung für die Brandsimulation verwendet wurde“, erläutert Sachs. Für die Jugendwehr war das Training ein eindrückliches Erlebnis. Es sei sehr lehrreich gewesen zu erfahren, was alles passieren kann auf einem Flughafen, und zu erleben wie die Technik und das Interagieren zwischen den Einsatzkräften funktioniert.

Im Mai verbrachten die Mitglieder der Liebschwitzer Jugendwehr zudem eine Nacht im Gerätehaus, verbunden mit ganz praktischen Übungen. „Meist waren es Fehlalarme – das was hauptsächlich in Gera vorkommt“, berichten die Jugendlichen. Eine brennende Holzpalette wurde mit „Frauenpower“ von den Mädchen der Jugendwehr gelöscht.

Gemeinsame Erlebnisse auch in den Ferien

„Solche Erlebnisse schweißen zusammen“, stellt Jugendwart Sachs fest und auch, dass der Mitgliederschwund während der Corona-Zeit sich sehr in Grenzen gehalten habe. Für den einen Jugendlichen, der ausgetreten ist, sei jetzt gerade ein Nachfolger hinzugekommen. Damit hat der Liebschwitzer Feuerwehrnachwuchs weiterhin 15 Mitglieder. Für sie sind jetzt erst einmal Ferien mit einigen Treffen zu gemeinsamen Erlebnissen beim Schwimmen, Fahrradfahren und Tischtennisspielen. Mit Beginn des neuen Schuljahres startet auch gleich wieder das Training. Die erste Übung für die Kinder und Jugendlichen findet am 22. August statt. Trainiert wird dann an jedem zweiten Dienstag.

Anmeldefrist 30. September für Feuerwehr-Wettbewerb

Ob sich die Liebschwitzer Jugendwehr an der zweiten Runde im Wettbewerb um den Ostthüringer Feuerwehrpreis beteiligen wird, lässt Jugendwart Sachs noch offen. Denn dafür müsse erst einmal ein neues Projekt gefunden werden. Die zweite Runde im Wettbewerb um den Ostthüringer Feuerwehrpreis ist bereits gestartet. Bis zum 30. September können sich freiwillige Feuerwehren dafür mit einem besonderen Projekt anmelden. Danach wird eine Jury über die Platzierung entscheiden. Die Feuerwehren aus Ostthüringen können ihre Projekte online einreichen unter:

ostthueringer-feuerwehrpreis.de