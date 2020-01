Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Geld ändert sich nichts

Im Jahr 2011 als Regelschule gegründet, hat die Freie Gemeinschaftsschule der Grundig Akademie Gera neun Jahre lang um die staatliche Anerkennung gerungen. Der Grundschulteil in Lusan, der vor seiner Grundig-Trägerschaft als „BIP Kreativitätsgrundschule“ in freier Trägerschaft arbeitete, kämpfte einst vergeblich darum. Der Gemeinschaftsschule ist es nun endlich gelungen. Der Schritt würdigt nicht nur die pädagogische Arbeit, sondern erleichtert sie wesentlich und verleiht ihr perspektivisch Sicherheit. Denn damit können 2020 erstmals in Eigenregie Abschlussprüfungen für Realschüler sowie die „Besondere Leistungsfeststellung“ (BLF) für den Übergang zur Klassenstufe 11 abgenommen werden. An der Finanzausstattung ändert die Anerkennung jedoch nichts. Nach wie vor ist eine freie Schule finanziell schlechter gestellt als staatliche Einrichtungen: Kostet ein Schüler an der staatlichen allgemeinbildenden Schule den Staat 10.000 Euro, erhält ein freier Träger die Hälfte. Wünschenswert wäre, dass auch hier das Land ein Signal setzt, damit freie Schulen ihre Lehrer vernünftig bezahlen können. Schließlich entlasten freie Schulen nicht nur das Schulsystem, sondern punkten mit Qualität: Bereits jetzt zählt die Gemeinschaftsschule 70 Bewerbungen für ihre 44 Plätze im nächsten Schuljahr.