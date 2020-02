In der Friedhofstraße haben am Dienstag (04.02.2020) Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtgrün mit den Fällarbeiten von 16 Bäumen begonnen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Geraer Ostfriedhof müssen kranke Bäume gefällt werden

In der Friedhofstraße haben am Dienstag (04.02.2020) Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtgrün mit den Fällarbeiten von 16 Bäumen begonnen, davon 13 Ahorn entlang der Friedhofsmauer vom Haupteingang des Ostfriedhofes in Richtung Dehmelstraße. Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Straße in diesem Abschnitt gesperrt. Die Bäume waren durch vermehrte Totholzbildung und Pilzbefall nicht zu retten. Geplant ist, die Bäume durch Neuanpflanzungen zu ersetzen.