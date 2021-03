Brahmenau. In einigen Gemeinden in der Region Brahmetal kommt es am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr zu einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung.

Am Mittwoch kein Trinkwasser in der Region Brahmetal

Am Mittwoch, dem 24. März, wird in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Hauptversorgungstrinkwasserleitung in der Region Brahmetal außer Betrieb genommen. Von der Trinkwasserabstellung sind Korbußen (nicht betroffen ist dort das Gewerbegebiet), Großenstein, Nauendorf, Mückern, Baldenhain, Reichstädt und Frankenau betroffen. Grund für die geplante Unterbrechung der Trinkwasserversorgung ist die Trennung der Trinkwasserleitung an zwei Stellen im Gewerbegebiet Korbußen, erklärt der Zweckverband.

Zapfstellen geschlossen halten

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) empfiehlt allen Betroffenen, sich für den Zeitraum der Lieferunterbrechung einen ausreichenden Vorrat an Wasser anzulegen. Zudem bittet der ZVME während der Trinkwasserunterbrechung die Zapfstellen im Haus geschlossen zu halten, um ein Leerlaufen der Trinkwasserleitung zu vermeiden. So können anschließende Störungen durch Entlüftungsarbeiten vermieden werden.

